Guardiola explica que Rodri, do City, ainda tem “dificuldade no tendão”: “Não está pronto”

Bola de ouro em 2024, Rodri se recuperou da lesão de ligamento cruzado no joelho direito, que teve em setembro do ano passado, porém ainda não conseguiu emplacar uma sequência na atual temporada. Assim, de sete partidas (cinco pelo Manchester City e duas pela Seleção da Espanha), o jogador atuou por 90 minutos em apenas duas.

Dessa forma, antes do duelo com o Monaco pela Champions League, o técnico Pep Guardiola explicou a situação física do atleta. Para o comandante, o espanhol ainda não tem condições de ter sequência intensas e ainda sofre com “dificuldades no tendão”

“Ele não está lesionado, mas tem uma dificuldade no tendão. A semana anterior foi muito exigente com (Manchester) United, Napoli e especialmente com o Arsenal. No momento ele não consegue jogar três partidas em uma semana no mais alto nível, com intensidade máxima e diante de adversários exigentes”, disse.

Além disso, o treinador pede paciência para que Rodri volte a ter condições de desequilibrar em campo. Ele, então, necessitará de tempo para reconquistar o ritmo de jogo e voltar ao auge.

“Meu sentimento agora é que ele não está pronto porque precisa de tempo. Esse tipo de lesão dura no mínimo um ano e depois você começa. Seja paciente, e ele ditará o ritmo. Se ele não se sentir bem, é melhor descansar”, completou.

Olho na agenda

O Manchester City encara o Monaco nesta quarta-feira às 16h (de Brasília), fora de casa, pela segunda rodada da Champions League. Na primeira rodada, a equipe inglesa bateu o Napoli e agora terá o primeiro desafio longe de seus domínios.

