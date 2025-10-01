Inter Miami sofre derrota histórica com Messi em campo

Em partida válida pela Conferência Leste da Major League Soccer (MLS), o Chicago Fire conseguiu um histórico resultado, fora de casa, diante do Inter Miami. Mesmo enfrentando figuras como Jordi Alba, Busquets, De Paul, Lionel Messi e Suárez, o Chicago aplicou uma goleada de 5 a 3 na representação da Flórida.

Com o placar do confronto que ocorreu no Chase Stadium, além dos três pontos, o Chicago Fire também fica marcado como o time que impôs uma marca inédita ao Inter Miami. Ao menos, desde que Messe desembarcou no clube, em junho de 2023.

Na consideração apenas de partidas como mandante, a equipe de Miami jamais tinha perdido tomando cinco gols de distância. Algo que, naturalmente, foi tema na entrevista coletiva do técnico Javier Mascherano após o jogo.

“A responsabilidade pela má abordagem que tive no primeiro tempo é minha. Quando você tem que mudar de abordagem no meio do jogo, é porque claramente pensou uma coisa e aconteceu o oposto. Não se trata de nomes, mas sim do que eu pensei sobre a partida, e acabou sendo o oposto”, reconheceu o treinador argentino.

Quando se olha apenas para a carreira de Lionel Messi, a goleada tem significado igualmente inédito. Afinal, mesmo com 1143 compromissos oficiais, essa foi só a terceira vez que ele esteve no lado que sofreu cinco tentos. A primeira delas foi em 2009, defendendo a seleção da Argentina, no histórico revés de 6 a 1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, para a Bolívia. Já a segunda, no Barcelona, foi o acachapante 8 a 2 contra o Bayern de Munique, sem a presença de público, na Liga dos Campeões 2019/2020.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.