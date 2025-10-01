??dolo do Liverpool critica momento atual da equipe: “Não jogam futebol, mas sim basquete”

Com 737 partidas, o ídolo do Liverpool, Jamie Carragher, está incomodado com o atual desempenho dos Reds na temporada. Assim, o ex-zagueiro teceu duras críticas ao elenco, que vem de duas derrotas consecutivas para Crystal Palace, na Premier League, e Galatasaray, pela Champions League.

“Não estou assistindo a um time top. O Liverpool não está jogando futebol no momento, está jogando basquete. É tudo uma questão de ponta a ponta, e não acho que times do topo joguem dessa forma”, disse.

Além disso, o ex-jogador ressaltou que a responsabilidade do Liverpool cresceu, visto que teve um investimento de R$ 3 bilhões na última janela. Diante disso, cobra soluções ao técnico Arne Slot.

“Eu disse isso ao técnico logo no início, ele sabe disso muito melhor do que eu. Ele é obviamente um técnico fantástico. Mas agora o Liverpool deixou de ser um time trabalhador. Eles (a diretoria) deram um toque de brilho a ele com as transferências que trouxeram. Ele fez isso na temporada passada, venceu a Premier League, inacreditável. Mas há alguns problemas que ele precisa resolver e será muito interessante ver como ele fará isso, porque ele gastou muito dinheiro”, completou.

Reforço ainda não convenceu

Os Reds trouxeram o meia Florian Wirtz, ex-Bayer Leverkusen e titular da Alemanha, no valor de R$ 950 milhões. No entanto, Carragher acredita que é o momento do jovem ficar no banco de reservas.

“Neste momento, não acho que o equilíbrio da equipe esteja correto e o que obviamente chama atenção é Florian Wirtz. Ele simplesmente não está nada bem. É um garoto chegando em uma nova liga. Ele tem muito tempo pela frente como jogador do Liverpool, mas agora acho que ele precisa sair do time, e o Liverpool voltar a ser o que era na temporada passada”, frisou.