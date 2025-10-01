Jogo contra o Vasco marca início de maratona decisiva do Palmeiras em outubro

Na semifinal da Libertadores e na briga pelo título brasileiro, o Palmeiras começa nesta quarta-feira uma maratona de oito partidas no espaço de um mês que pode definir os rumos do final da temporada do Verdão.

Ao receber o Vasco, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), Abel Ferreira terá que fazer mais uma das suas mágicas para conseguir equilibrar forças entre as duas principais competições para o Palmeiras, que segue muito forte nas duas frentes na briga pelos títulos mais almejados pela torcida alviverde.

No Brasileirão, o Palmeiras terá um mês de outubro de confrontos diretos na disputa pelo título brasileiro e de um clássico. Após o jogo contra o Vasco nesta quarta, o Verdão terá o Choque-Rei contra o São Paulo no domingo, no MorumBIS e uma sequência de duas partidas em casa, contra Juventude e Bragantino. Depois, o Verdão sai para visitar o Flamengo, no Maracanã, no dia 19 e recebe o Cruzeiro no dia 26.

E o que pode dar um grau de dificuldade ainda maior para o Palmeiras nesta sequência atende pelo nome de Libertadores. Na semifinal da competição continental em busca do tetracampeonato, o Verdão terá a LDU pela frente justamente entre os jogos diante de Flamengo e Cruzeiro. A ida, na altitude de Quito, será no dia 23, e a volta, no Allianz, será no dia 30.

Ao todo, serão oito finais para o Palmeiras neste mês, uma média de um jogo a cada três dias e Abel Ferreira terá que tomar decisões para escalar o que tiver de melhor tecnicamente e fisicamente para fazer a equipe sair com um saldo positivo.

