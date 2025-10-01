Se vencer o Palmeiras, Vasco quebra tabu de quase 10 anos; entenda

Nesta quarta-feira (1º), às 19h, o Vasco enfrenta o Palmeiras, no Alianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino é o azarão do confronto, mas está em boa fase, o que dá confiança na quebra de um incômodo tabu de quase uma década.

Caso não vença o Palmeiras, o Vasco vai completar 10 anos sem derrotar o rival paulista. Isso porque a última vitória aconteceu no dia 8 de novembro de 2015.

LEIA MAIS: Palmeiras x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Na época, o Vasco era o lanterna do Campeonato Brasileiro e precisava vencer o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 34ª rodada, para continuar sonhando em escapar do rebaixamento. O Cruz-Maltino venceu por 2 a 0, gols de Rafael Silva e Nenê, mas o time acabou caindo para a Série B.

Desde então o Vasco jogou contra o Palmeiras por 13 vezes, todas pelo Campeonato Brasileiro, sem nenhuma vitória. Neste período, são quatro empates nove derrotas.

Dessa vez o Vasco chega para o confronto embalado por vitórias sobre Cruzeiro e Bahia, times que assim como o Palmeiras, estão no topo da classificação. Além disso, o Cruz-Maltino sob o comando de Fernando Diniz, já conseguiu quebrar algumas escritas recentemente.

Tabus quebrados pelo Vasco

Ao vencer o São Paulo no Morumbis, o Vasco quebrou um tabu quase oito anos sem vencer um rival paulista como visitante. A última vitória tinha sido contra o Santos, na Vila Belmiro, em 2017;

A vitória sobre o Cruzeiro fez o Vasco vencer o goleiro Cássio pela primeira vez. Em 13 anos, foram 18 jogos, com 11 vitórias do jogador e sete empates;

Com a goleada por 6 a 0 sobre o Santos, o Vasco voltou a marcar seis vezes em um mesmo jogo de Brasileirão após 17 anos. A última vez tinha sido contra o Atlético-MG, 6 a 1, na edição de 2008. Além do mais, voltou a vencer por seis gols de diferença desde 2001, quando massacrou o São Paulo por 7 a 1, em 2001.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.