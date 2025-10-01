Cantor agronejo compartilha momento emocionante de encontro com Nico de la Cruz; vídeo

Nicolás de la Cruz viveu um momento especial na noite de terça-feira (30), ao acompanhar a emoção de sua filha durante um encontro com o cantor sertanejo Luan Pereira. A menina, fã do artista, ficou visivelmente tocada com o encontro realizado em um jantar reservado, enquanto o artista aproveitou para tietar o meio-campista do Flamengo.

Mesmo tímida, a criança chegou a cantar uma das músicas de Luan, acompanhada pelo pai, que observava o momento com carinho. O gosto pelo sertanejo corre na veia, visto que a mãe é cantora e segue por estilo símil em canções, enquanto o pai já declarou que ouve muito do gênero.

O músico, por sua vez, não deixou a oportunidade passar e fez uma chamada de vídeo com o sogro, flamenguista declarado, para apresentá-lo ao jogador. Segundo o relato publicado nos stories do cantor, De La Cruz demonstrou simpatia e atenção com todos da família.

????FAMOSOS: Cata, filha do Nico de La Cruz, é fã do cantor de agronejo Luan Pereira. Nico ainda bateu papo numa live com o sogro de Luan ?????? ???? insta: luanpereiracantor pic.twitter.com/zgFYGlXbgP — Flafocalizando (@Flafocalizando) October 1, 2025

Trajetória recente no Flamengo

Contratado pelo Rubro-Negro no início de 2024, Nico chegou ao clube com status de reforço de peso após anos de destaque no River Plate. O jogador, no entanto, enfrentou dificuldades para se firmar devido a recorrentes problemas físicos, especialmente envolvendo o joelho.

Ainda assim, sob o comando do técnico Filipe Luís, o uruguaio começou a ganhar mais espaço nas últimas rodadas. No último domingo (28), foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, contribuindo com participação ativa na construção das jogadas.

Sua passagem pelo futebol brasileiro também envolve capítulos polêmicos. Em julho, o então chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, afirmou em um grupo de mensagens que o meia “não apresentava condições de jogar em alto nível”. A divulgação da mensagem provocou forte repercussão interna no clube à época.

Companheiros de elenco saíram em defesa do uruguaio, e o médico acabou desligado de suas funções. Já seu staff considerou a declaração antiética e chegou a avaliar a possibilidade de medidas jurídicas contra Runco.

“A situação não é nada como ele (Runco). (Nico) tem um problema crônico (no joelho), mas não incurável. (Runco) rompeu a ética que exista, mas meu irmão está resolvendo (a situação com o Flamengo) e acredito que chegará a um bom ponto”, afirmou Carlos Sánchez, irmão do jogador, em entrevista ao podcast argentino ‘Guardia Alta’.

“Eu creio que sim (possível volta ao River). Não falei especificamente com ele se vai voltar ou não, mas, pela relação que ele tem com o clube e com (o técnico) Marcelo (Gallardo), acho que ele gostaria”, completou.

Contrato vigente e sequência no clube

Nicolás de la Cruz tem contrato com o Flamengo até 2028 e segue integrado ao elenco principal de Filipe Luís. Conforme informações dos bastidores, o clube segue monitorando sua condição física com cautela, buscando manter o atleta em condições ideais de jogo para a sequência da temporada.

O próximo compromisso do clube está marcado para esta quinta-feira (02), diante do Cruzeiro, no Maracanã. A Raposa, aliás, ocupa a vice-liderança do Brasileirão na cola do próprio Flamengo, com 50 pontos contra 54 dos cariocas. A bola vai rolar a partir das 20h.