Veja os pendurados do Vasco para o jogo contra o Palmeiras - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco tem dois jogadores pendurados para a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (1º), às 19h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos são reservas e precisam ter cuidado para não desfalcar o Cruz-Maltino no jogo seguinte, contra o Vitória, domingo (5), Em São Januário.

Dessa forma, os jogadores em questão são Paulinho e David. O volante é figura certa no banco de reservas, mas tem jogado pouco desde que Fernando Diniz chegou ao Vasco. A última partida foi no empate em 2 a 2 com o Ceará, no dia 14 de setembro. O jogador está pendurado desde a oitava rodada, quando foi advertido com o cartão amarelo na derrota para o Vitória. O primeiro cartão foi na derrota para o Ceará, na quarta rodada.

Já David, que é reserva, mas entrou nos últimos sete jogos, levou o segundo cartão amarelo na vitória sobre o Bahia, por 3 a 1. O primeiro cartão foi contra o Corinthians, na 21ª rodada. O Vasco terá o desfalque do volante Barros, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo passado, vitória sobre o Cruzeiro, por 2 a 0.

