Sport x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (1º), o Fluminense de Luis Zubeldía volta a campo, contra o Sport, às 19h, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, após quebrar tabu no clássico contra o Botafogo. Oitavo colocado, com 34 pontos, o Tricolor busca se aproximar do G6, enquanto o Leão, lanterna, busca a terceira vitória na competição. Até o momento, o rubro-negro do Recife tem 23 jogos até aqui.

A Voz do Esporte, já atenta, inicia a transmissão, ao vivo, às 17h30, com uma equipe de craques. Christian Rafael narra, acompanhado por Thiago Hugolini nos comentários e Chrstopher Henrique na reportagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.