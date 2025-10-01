Internacional x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quarta-feira (1), às 19h30, no Beira-Rio, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional e Corinthians medem forças. O Colorado está na 15ª colocação, com 28 pontos e não vence há três partidas. Aliás, no último final de semana, a equipe estreou o técnico Ramón Díaz, no empate contra o Juventude. Por outro lado, o Timão está na 13° posição, com um ponto a mais que o adversário e também tenta retomar o caminho das vitórias, já que vem de duas derrotas para Sport e Flamengo.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o embate, ao vivo, a partir de 18h. Camisa 10 da locução esportiva, Digo Mazur narra. Nos comentários, a precisão habitual de João Miguel Lotufo. Quem completa o time da transmissão é o intrépido repórter Vanderlei Lima.

