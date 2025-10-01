Ciúmes, suposta infidelidade e ameaça: altos e baixos de Everton Cebolinha e Isa Ranieri

Casamento de Everton Cebolinha, do Flamengo, chega ao fim após oito anos - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O casamento entre Everton Cebolinha, do Flamengo, e Isa Ranieri chegou oficialmente ao fim nesta quarta-feira (1º) após quase uma década. A própria influenciadora confirmou o término nas redes sociais, encerrando uma relação marcada por reconciliações, brigas, supostas traições e polêmicas. Contudo, segundo ela, a decisão ocorreu em comum acordo e de forma amigável após tentativas frustradas de ambas partes para manter a união.

Em seu comunicado, Isa afirma que a separação ocorre após “muita reflexão” e sem qualquer vínculo com o suposto “after” protagonizado por jogadores do Flamengo na Argentina — desmentido pelo clube. Ela reforçou que o rompimento se deu depois de uma série de tentativas de reconciliação entre eles.

“Durante todos esses meses desde a primeira tentativa de separação, seguimos tentando, lutando e dando o melhor de nós para nos entendermos”, afirmou em nota pública.

O fim do casamento, contudo, não surpreendeu pessoas próximas, que já acompanhavam sinais de desgaste há meses. Isa inclusive havia apagado fotos com o atacante de suas redes sociais na última semana, reacendendo especulações sobre um novo término.

Marcado por idas e vindas

O casal mantinha relação desde 2015 e oficializou a união após o nascimento dos filhos. Contudo, segundo informações, o casamento entrou em uma espiral de conflitos desde meados de 2023. O término mencionado na nota de Isa ocorreu em outubro de 2024, com polêmicas de uma suposta relação extraconjugal do atacante com Ivana Bermanelli.

Informações do jornal ‘Extra’ à época garantiram que o atacante mantinha o relacionamento extraconjugal com Bermanelli por cerca de dez meses. O site chegou a publicar registros dos dois juntos em um imóvel que, ainda segundo a fonte, tinha sido alugado justamente para os encontros entre eles.

Everton, por sua vez, negou qualquer envolvimento com Ivana. Inicialmente, o jogador chegou a afirmar que sequer a conhecia, mas a versão caiu por terra após os registros divulgados pelo Extra. Já Isa evitou se envolver, mas negou que o término tenha ocorrido por infidelidade.

“De fato, não sabia disso. Nunca fui e nunca serei mulher neurótica de ficar vendo Instagram, conversas, e WhatsApp de ninguém. Mas não sabia de nada”, declarou.

O casal reatou o casamento cerca de duas semanas depois da polêmica. Everton promoveu um momento romântico — flores, buquê, balões e um anel — para celebrar o amor por Isa, que o perdoou.

A escalada das brigas

A retomada do relacionamento não impediu a sequência de novos desentendimentos, motivados especialmente por ciúmes. Ainda segundo o Extra, o atacante chegou a quebrar o celular de Isa em uma das brigas, após se incomodar com uma curtida em uma foto de biquíni no perfil dela.

Outro episódio relatado por vizinhos e fontes próximas envolveu uma briga mais acalorada, com direito a supostas ameaças por parte do jogador. De acordo com relatos à época, o atacante teria quebrado diversos objetos na mansão do casal e amedrontado Ranieri.

Isa chegou a sair de casa na ocasião para se abrigar com uma amiga, mas o jogador foi atrás. “Ficaram bem assustados com o barraco. O Everton quebrou um monte de coisas, totalmente transtornado”, relatou uma fonte ao jornal.

O episódio não resultou em separação, mas o casal optou por viajar, buscar novos ares e desativar as redes sociais. Eles retiraram seus respectivos perfis do ar por um período a fim de preservar a intimidade e evitar novos gatilhos emocionais.

Fim do casamento com Everton Cebolinha

Apesar de todos episódios, Isa destacou que o fim da relação se deu de forma respeitosa e que ambos seguirão unidos pelo bem-estar dos filhos. “Hoje, o que nos guia é a certeza de que somos felizes como família e como pais. Nossa melhor escolha é seguir como bons amigos, como já temos sido há algum tempo”, escreveu.

Ela também fez um apelo à imprensa para que preservasse a privacidade dos filhos do casal: “Eles não têm conhecimento pleno do que está acontecendo e merecem ser preservados. Por isso, solicitamos à mídia que não utilize imagens, vídeos ou qualquer material envolvendo os menores em notícias ou matérias relacionadas à separação”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.