Palmeiras x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Vasco, em ascensão, visita um Palmeiras de olho no topo da tabela

Nesta quarta-feira (1), o Palmeiras recebe o Vasco, às 19h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa precisam da vitória para continuar na briga pelo título da competição. Já o Cruz-Maltino, invicto há sete jogos, mira a primeira página da classificação. No primeiro turno, no Mané Garrincha, em Brasília, o Palmeiras derrotou o Vasco por 1 a 0.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, já está de prontidão para acompanhar o clássico,ao vivo, a partir de 17h30. Craque da locução esportiva, Cesar Tavares está confirmado na narração. Cleiton Santos também estará no local da ocorrência para comentar o encontro entre paulistas e cariocas. A reportagem do jogo, por fim, fica sob a incumbência de Rogério Souza.

    x