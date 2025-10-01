Destaque no último jogo, Barreal projeta duelo do Santos contra o Grêmio: “Vamos brigar”

O Santos entra em campo nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, para receber o Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma das piores campanhas entre os mandantes, o Peixe tenta fazer da Vila mais uma vez um alçapão, e para isso, conta com a boa fase de um de seus atacantes: Álvaro Barreal.

Artilheiro da equipe na temporada e autor do gol de empate contra o Red Bull Bragantino na última rodada, Barreal tem sido um destaque da equipe falou ao site do Santos sobre o duelo do domingo passado e projetou o confronto duro diante do Grêmio na noite desta quarta.

“Acho que fizemos um grande jogo. Nós merecíamos sair com a vitória, mas infelizmente tomamos o empate. Estamos jogando bem e acho que os resultados vão chegar. Vamos para o jogo de amanhã com muita vontade de sair na frente, de brigar lá no ataque. Estamos trabalhando para vencer o jogo de amanhã e começar a subir na tabela”, declarou Barreal.

Barreal fala sobre entrosamento com gringos do Santos

Ainda sobre o duelo contra o Bragantino, Barreal comentou a assistência que recebeu de um compatriota, o argentino Lautaro Diáz. O camisa 22 destacou o relacionamento e a parceria com os outros argentinos do elenco santista – Escobar e Rollheiser.

“Estamos muito próximos entre os argentinos, somos muitos agora e isso é bom também, nos sentimos um pouco perto da casa. A gente está bem entrosado com os argentinos, com os atletas que chegaram e todo mundo aqui está se dando muito bem dentro de campo”, finalizou.

