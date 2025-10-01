Veja os pendurados do Fluminense para o jogo contra o Sport - (crédito: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

O Fluminense tem cinco jogadores pendurados para a partida contra o Sport, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentre os atletas com dois cartões amarelos, dois são titulares. São os casos de Lucho Acosta e Serna, que precisarão tomar cuidado para não desfalcar o Tricolor no sábado (4), contra o Atlético, no Maracanã.

Os outros pendurados são Bernal, Thiago Santos e Lima, que apesar de ser reserva, é um jogador importante no elenco do Fluminense. No clássico com o Botafogo, no último domingo, o meia marcou o segundo gol da vitória sobre 2 a 0. Outro jogador pendurado é Ganso, mas o camisa 10 é desfalque por causa de lesão.

O Fluminense é o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. No entanto, o Tricolor tem dois jogos atrasados devido a sua participação na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Sport, rival desta noite, é o lanterna do Brasileirão, com apenas 14 pontos conquistados.

