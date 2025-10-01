Entenda as mudanças da CBF para as Séries C e D a partir da temporada 2026

Nesse sentido, a Série C de 2027 passará a contar com 24 equipes, e a edição de 2028, com 28 times. A partir deste ano, o número de rebaixados aumenta para seis, mesmo número de clubes que subirão da Série D, com a manutenção para as edições seguintes.

Entenda o formato para os próximos anos

2026: formato atual, com 20 clubes

2027: formato atual, com 24 clubes

2028: dois grupos de 14 times cada. Os quatro melhores avançam à fase final, que será no modelo atual

Aumento no número de participantes da Série D

A partir de 2026, a quarta divisão passará dos atuais 64 clubes para 96. Essa medida pretende beneficiar os 32 times classificados para a segunda fase deste ano. A entidade, então, optou por premiar mais quatro federações com uma segunda vaga, segundo o Ranking Nacional de Federações a ser divulgado no fim de ano.

Com esses 32 pré-classificados, os outros 64 times participantes da quarta divisão de 2026 seguiriam o mesmo critério adotado desde 2022. Entre eles, os quatro rebaixados da Série C do ano anterior, assim como o primeiro estado do RNF (Ranking Nacional das Federações) tem direito a quatro representantes.

Além disso, do segundo ao nono estado do RNF têm direito a três representantes cada, enquanto do décimo ao vigésimo terceiro estado do RNF têm direito a dois representantes cada. Assim, os demais estados têm um representante cada.

Sobre o formato, a Série D começará no dia 5 de abril e irá até o dia 13 de setembro. No início, serão 16 grupos de 6 clubes na primeira fase (classificam-se quatro de cada chave), enquanto a segunda terá mata-mata com 32 confrontos. Esses 32 já estarão classificado para a Série D do ano seguinte, exceto os que garantirem o acesso.

Por fim, os quatro eliminados nas quartas de final jogam playoffs por duas vagas na Série C, enquanto os seis primeiros garantem acesso à Série C. Já o campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil.