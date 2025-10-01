InícioEsportes
Esportes

Com mudanças da CBF, Botafogo garante vaga na Copa do Brasil 2026

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (1),  mudanças significativas do calendário do futebol brasileiro para 2026. Com isso, o Botafogo garantiu a classificação para a próxima edição da Copa do Brasil e se beneficiou, indiretamente, com as modificações da entidade.

Além disso, o novo formato assegura que os 20 clubes da Série A entrem na competição apenas na quinta fase, que antecede as oitavas de final. O intuito é diminuir as datas para aumentar o recesso e o período de descanso dos atletas e valorizar o produto.

Para a próxima edição, a única chance do Alvinegro não ficar com a vaga é se for rebaixado do Brasileirão. No momento, os comandados do técnico Davide Ancelotti ocupam a quinta colocação, com 40 pontos.

Vale lembrar que, antes disso, o Glorioso não tinha presença garantida na Copa do Brasil. Afinal, segundo o antigo formato, o clube carioca deveria ter se classificado às semifinais do Carioca ou vencido a Copa Rio para carimbar a vaga, mas ficou em 9º.

Outra forma de conquistar a vaga era seguir na Libertadores, mas o time ficou pelo caminho diante da LDU, do Equador. Além disso, também está de fora da semifinal da própria Copa do Brasil.

RJ
Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    01/10/2025 13:25
