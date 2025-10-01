Presidente da CBF espera apoio paulista para enxugar os Estaduais

Samir Xaud em entrevista após o anúncio do novo calendário do futebol brasileiro - (crédito: Foto: Carlos Alberto Vieira)

Nesta quarta-feira, 1/10, a CBF apresentou, em sua sede, as mudanças preparadas para o calendário do futebol brasileiro a partir de 2026.

Uma das principais alterações é a diminuição dos campeonatos estaduais para 11 datas, com as competições locais sendo realizadas entre janeiro e março. Essa era uma das promessas do presidente Samir Xaud quando assumiu a presidência da entidade, em 25 de maio, no lugar de Ednaldo Rodrigues.

A mudança afeta principalmente o Campeonato Paulista, que perdeu cinco datas e precisará se adequar a um novo formato.

Sobre o assunto, Samir Xaud declarou que espera contar com o apoio do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, mesmo com a redução do espaço do Estadual no calendário.

“Acredito que o presidente Reinaldo é um líder, um gestor nato, e vai compreender exatamente que nós pretendemos o melhor para o futebol brasileiro”, disse o mandatário.

Veja aqui as mudanças do Calendário do Futebol Brasileiro para 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.