Seca de gols preocupa São Paulo contra o Fortaleza pelo Brasileirão

A fase do São Paulo não é das melhores. Após uma eliminação precoce na Libertadores com duas derrotas para a LDU, o Tricolor voltou para a realidade depois de ver o sonho continental virar um pesadelo e se viu em um momento de tensão.

Na última segunda, o São Paulo foi derrotado por 1 a 0 pelo Ceará em pleno MorumBIS e chegou ao quarto revés consecutivo e, de quebra, a mais um jogo sem balançar as redes.

O Tricolor Paulista, contando todas as competições, marcou apenas um gol nos últimos seis jogos – na vitória por 1 a 0 diante do Botafogo, no dia 14 de setembro. E a seca de gols tem tirado o sono de Hernán Crespo.

Contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, às 19h30, o São Paulo tem a chance de ouro de não somente se reabilitar na temporada com uma vitória fora de casa, como também de quebrar este retrospecto ruim de não anotar gols.

No entanto, além dos tabus de gols e vitórias recentes, o Tricolor também terá que quebrar a escrita de não vencer o Laion desde 2020 – são 11 partidas, com seis derrotas e cinco empates.

Em meio ao momento turbulento, Crespo terá que encontrar soluções para colocar o São Paulo mais uma vez no caminho dos resultados positivos.

