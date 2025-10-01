Fluminense apresenta novo uniforme para o Outubro Rosa

O Fluminense apresentou, nesta quarta-feira (1), um novo uniforme para o Outubro Rosa. Assim, o uniforme faz parte de uma parceria com a Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) em prol da conscientização e prevenção do câncer de mama, e toda renda será revertida para a causa.

Além disso, a nova peça tem o intuito de reforçar a importância da realização de exames periódicos a fim de identificar e tratar a doença ainda em sua fase inicial. A equipe, portanto, não a utilizará em partidas oficiais, diferente do que aconteceu nos últimos anos, quando vestiu os goleiros tricolores ao longo do mês.

“Quando falamos de prevenção do câncer de mama, estamos falando da realização dos exames anuais de rastreamento. Somados a transformação dos hábitos de cuidados com o nosso corpo, como o cuidado com a alimentação e a prática regular de atividade física. Nossa parceria com a Umbro reforça, a cada ano, a importância que o esporte tem na promoção da saúde como um todo e nos ajuda a levar essa mensagem para lugares onde a informação sobre saúde muitas vezes não chega”, comenta Dra. Maira Caleffi, Mastologista Chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e Presidente Fundadora da FEMAMA.

“Mais do que vestir os torcedores, vestimos uma causa. O Outubro Rosa é um momento de mobilização, e entendemos que o futebol tem um poder único de alcance e transformação. É uma honra unir esporte e responsabilidade social em uma campanha tão significativa. Podendo nos unir por mais um ano com a FEMAMA é um grande orgulho”, diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Terceiro uniforme em breve

O Tricolor ainda vai lançar o terceiro uniforme para a temporada 2025 neste mês. Por fim, ele será predominantemente grená com detalhes em dourado, design votado pelo Conselho Deliberativo do clube no último dia 17 de setembro.

