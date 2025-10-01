Torcedor do Vasco viraliza nas redes com promessa e vira “Sansão da Colina”

O torcedor do Vasco, Eduardo da Silva, de 21 anos, viralizou nas redes sociais com uma promessa para o clube há alguns meses atrás: só vai cortar o cabelo quando o Cruzmaltino vencer quatro partidas seguidas.

Dessa forma, ele já soma 193 dias sem cortar o cabelo. Ele registra tudo em sua rede social, sob o nome de “Vascabelo”. A ideia, que surgiu em março, teve a inspiração de um outro torcedor. O britânico Frank Ilett, do Manchester United, está há quase um ano sem cortar o cabelo esperando o clube vencer cinco partidas consecutivas.

Assim, Eduardo usa a internet para postar vídeos contando os dias da promessa e acabou ganhando um apelido de Sansão vascaíno.

“Dá muitos comentários falando: “Você não vai cortar esse ano, talvez em 2030 você corte”. Muito comentário me chamando de Sansão, muito mesmo. Mas tudo na brincadeira!” contou em entrevista ao ge.

Vasco não vence quatro jogos seguidos há mais de um ano

Vale ressaltar, portanto, que faz mais de um ano que o Vasco não vence quatro partidas seguidas. A última vez foi em 2024, quando derrotou Fortaleza, Internacional, Corinthians e Atlético-GO no Campeonato Brasileiro.

No momento, o Vasco soma duas vitórias consecutivas: Bahia e Cruzeiro. O Cruzmaltino enfrenta o Palmeiras, nesta quarta-feira (1), no Allianz Parque e, na sequência, recebe o Vitória, em São Januário, no próximo domingo (5). Ambas as partidas são pelo Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, Eduardo vive a expectativa de conseguir cortar o cabelo ainda esse ano. No entanto, espera que seja na sequência já na reta final da competição.

“Tem uma sequência, se não me engano é Fluminense em campo neutro, São Paulo em casa e Bragantino fora. São esses, só que não nessa ordem. Mas é aquilo, né? Se empatar um jogo, que esse Vasco tá complicado… Mas essa é a sequência dos meus sonhos”, disse.

Eduardo se refere ao período, entre 28º e a 32ª rodadas, em que o Vasco enfrenta o Fortaleza fora de casa, faz o clássico contra o Fluminense em São Januário, joga contra o Bragantino em Bragança Paulista, recebe o São Paulo em casa e, por fim, joga contra o Botafogo no Nilton Santos. Os jogos em questão serão entre os dias 15 de outubro e 5 de novembro.

