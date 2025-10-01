Amuzu renasce no Grêmio e pode se tornar substituto de Willian

O atacante Amuzu dá indícios que terá a capacidade de emplacar uma reviravolta em sua trajetória no Grêmio. O belga foi o principal jogador do Imortal no triunfo sobre o Vitória, apesar de entrar no jogo apenas no segundo tempo. Afinal, com 30 minutos em campo, ele resolveu a partida para o time gaúcho ao marcar um gol e dar uma assistência. Na oportunidade, o duelo ainda estava empatado em 1 a 1. Por esta atuação, ele virou esperança em ser o substituto de Willian – que se machucou – a partir do compromisso contra o Santos.

O destaque individual de Amuzu ocorreu, aliás, em um momento propício para voltar a ganhar oportunidades. Isso porque o Tricolor gaúcho sofre com a falta de opções entre os atacantes. Willian sofreu uma fratura em um dos dedos do pé direito. Se o clube e o jogador preferirem o tratamento conservador, o período de recuperação será de seis a oito semanas.

Carlos Vinícius precisará de pelo menos mais duas semanas para finalizar o tratamento do edema na coxa esquerda. Além disso, Braithwaite terá condições de voltar a entrar em campo somente na próxima temporada, já que rompeu o tendão de Aquiles. Outro cenário que favorece a maior utilização do belga são os momentos negativos que passam Cristian Olivera e Pavón.

Inclusive, no embate contra o Vitória, Amuzu entrou exatamente na posição de Willian e aproveitou a chance com desempenho positivo. Em fevereiro, o Grêmio venceu a disputa com o Napoli pela contratação do atacante. Inicialmente, a ideia era que ele fosse o dono da posição na equipe de Gustavo Quinteros. A ideia era que ele e Cristian Olivera servissem como alternativas de velocidade, além do drible também como um dos seus trunfos. O belga pelo lado esquerdo e o uruguaio pelo direito.

Lesões atrapalharam sequência no Grêmio

Entretanto, o planejamento não se desenvolveu como o esperado. Afinal. Amuzu sofreu com algumas lesões, histórico que já o atrapalhou quando esteve na Europa. Em fevereiro, na reta final do Gauchão, ele levou uma pancada em um treino e ficou sem jogar por duas semanas. Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, teve um choque de cabeça e precisou cumprir o protocolo de concussão da CBF por uma semana.

Um pouco antes do Gre-Nal do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Amuzu teve uma contusão muscular na panturrilha e o tratamento teve duração de um mês. Por fim, ainda sofreu uma infecção no fígado e ficou sem atuar por duas semanas.

Internamente, o atacante recebe elogios por sua dedicação nos treinamentos, por cumprir os horários estabelecidos e pelo bom relacionamento com os companheiros. Entretanto, a diferença de idioma ainda é um obstáculo por um contato mais próximo. Até o momento, ele soma 22 partidas, com três gols e duas assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook