Clubes brasileiros apresentam novas camisas em apoio ao Outubro Rosa

Em apoio à campanha de Outubro Rosa, alguns clubes brasileiros, patrocinados pela Umbro, divulgaram, nesta quarta-feira (1), o lançamento de camisas especiais. Entre eles, estão Athletico Paranaense, Fluminense, Grêmio, Santos e Sport Recife. Assim, essa é uma iniciativa em parceria com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), que visa reforçar o compromisso com a prevenção e controle do câncer de mama no Brasil.

Nesse sentido, parte do valor arrecadado com as vendas será destinado à FEMAMA. Esta federação, portanto, atua nacionalmente com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce e tratamento de qualidade de forma ágil.

“Quando falamos de prevenção do câncer de mama, estamos falando da realização dos exames anuais de rastreamento somados a transformação dos hábitos de cuidados com o nosso corpo, como o cuidado com a alimentação e a prática regular de atividade física. Nossa parceria com a Umbro reforça, a cada ano, a importância que o esporte tem na promoção da saúde como um todo e nos ajuda a levar essa mensagem para lugares onde a informação sobre saúde muitas vezes não chega”, comenta Dra. Maira Caleffi, Mastologista Chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e Presidente Fundadora da FEMAMA.

Design característico

Os modelos lançados trazem o design característico de cada clube, reinterpretado com a cor símbolo da campanha. As peças carregam elementos visuais de cada time em sua estrutura, além de uma etiqueta interna da FEMAMA, que traz informações sobre a instituição e a importância da data.

Mais do que um item de vestuário, as camisas simbolizam apoio à causa, solidariedade e a importância do diagnóstico precoce. Assim, os modelos também carregam grafismos com motivos florais como símbolo de resistência, mostrando a resiliência, persistência e força das mulheres diante das adversidades.

“Mais do que vestir os torcedores, vestimos uma causa. O Outubro Rosa é um momento de mobilização, e entendemos que o futebol tem um poder único de alcance e transformação. É uma honra unir esporte e responsabilidade social em uma campanha tão significativa. Podendo nos unir por mais um ano com a FEMAMA é um grande orgulho”, diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Por fim, as camisas na versão masculino, feminino e infantil estarão disponíveis a partir do dia (2). Elas estarão nas lojas oficiais dos clubes, no site e aplicativo oficial da Umbro Brasil.

