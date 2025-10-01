Com novidades e retornos, Ancelotti convoca Seleção Brasileira para amistosos internacionais

Após garantir a vaga na próxima Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira, nesta quarta-feira (1), para amistosos contra Japão e Coreia do Sul nesta Data Fifa. Assim, com inúmeros desfalques por lesões, o italiano promoveu os retornos de Vini Jr e Rodrygo. Ele não pode contar com nomes como Raphinha, Alexsandro Ribeiro e Marquinhos.

Além desses três nomes que já eram baixas nas últimas semanas, a rodada desta terça-feira (30) da Champions League aumentou ainda mais a lista. Afinal, Andrey Santos e Alisson tiveram problemas físicas em suas partidas por Chelsea e Liverpool e não tiveram condições de integrar

Entre as novidades, está Vini Jr, velho conhecido de Ancelotti, que não esteve entre os convocados para as últimas rodadas da Eliminatórias em virtude da suspensão diante do Chile. Rodrygo, por sua vez, aparece pela primeira vez na lista do ex-treinador do Real Madrid e terá a chance de mostrar serviço com a camisa amarelinha.

Classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção realizará dois amistosos. Primeiro, enfrenta a Coreia do Sul, na sexta-feira (10), em Seul, às 8h. Quatro dias depois, na terça (14), a Canarinho encara o Japão, no Estádio Nacional de Tóquio, pela tradicional Copa Kirin, às 7h30 (de Brasília).

Esta é a terceira convocação de Carlo Ancelotti. Ele foi o técnico responsável por garantir matematicamente a classificação da Seleção para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Até o momento, o comandante tem quatro partidas à frente do Brasil, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Assim, angaria aproveitamento de 58,3%.

Convocação da Seleção Brasileira GOLEIROS: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES: Caio Henrique (Mônaco), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Eder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Lucas Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)

MEIAS: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nothingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid)

