Ancelotti fala sobre testes e volta de Rodrygo à Seleção: “Pode jogar em todas as posições do ataque”

O técnico Carlo Ancelotti convocou 26 jogadores para amistosos da Seleção Brasileira na próxima Data Fifa. Assim, o Brasil medirá forças com Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. Na entrevista coletiva, o comandante explicou que não é uma lista definitiva, pois apresenta mudanças por causa de jogadores lesionados e outros atletas que terão a oportunidade de tentar uma vaga.

“Essa é uma lista que posso dizer que não é definitiva, porque temos jogo essa noite, da Champions, temos jogo no próximo fim de semana… É uma lista que leva em conta os dois jogos que vamos jogar no Japão. Privilegiamos os jogadores europeus, porque viajam menos do que os jogadores que jogam aqui no Brasil. E também por um tema de fuso horário. Para nós, para os jogadores que vêm a primeira vez, é uma oportunidade. Obviamente não é a lista definitiva e acho que muitos estarão na Copa do Mundo, é uma lista que leva em conta também as lesões que tivemos nos últimos dias. É uma oportunidade para demonstrarem todas as qualidades que têm.”, disse.

Retorno do Raio

Com inúmeros desfalques por lesões, o italiano promoveu os retornos de Vini Jr e Rodrygo. Ele não pode contar com nomes como Raphinha, Alexsandro Ribeiro e Marquinhos. Além desses três nomes que já eram baixas nas últimas semanas, a rodada desta terça-feira (30) da Champions League aumentou ainda mais a lista. Afinal, Andrey Santos e Alisson tiveram problemas físicas em suas partidas por Chelsea e Liverpool e não tiveram condições de integrar

“Rodrygo está muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que entra no time foi bem. Tem boa condição física, como todos os jogadores brasileiros. Está muito motivado para estar aqui. É um jogador muito importante para essa Seleção, porque tem características técnicas muito importantes. Pode jogar em todas as posições (do ataque). Vai ajudar muito.”, frisou.

“Não tenho que falar do Rodrygo. Todos conhecem. Teve alguns problemas no passado, que superou muito bem. Está muito motivado. Está bem. em times grandes tem muita concorrência, mas sua condição física é muito boa, pelo visto. Eu quero vê-lo aqui com os outros.”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.