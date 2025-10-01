Feyenoord x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Feyenoord e Aston Villa se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada da Liga Europa 2025/26. A bola rola no Stadion Feijenoord, em Roterdã, na Holanda, e coloca frente a frente duas equipes que chegam em momentos opostos.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Feyenoord

O Feyenoord chega pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Braga na primeira rodada da Liga Europa e precisa utilizar a vantagem de jogar em casa para somar os primeiros pontos na tabela.

Além disso, o time é o líder do Campeonato Holandês com seis vitórias em sete jogos e bateu o Groningen por 1 a 0 no último compromisso pela liga nacional.

O time comandado pelo técnico Robin Van Persie, ex-jogador e lenda do futebol holandês, no entanto, segue com alguns problemas. Isto porque Timber, Malcolm Jeng e Thomas Beelen, machucados, são baixas confirmadas. Ao mesmo tempo, Trauner e Jakub Moder são dúvidas para o jogo desta quinta-feira.

Como chega o Aston Villa

Por outro lado, o Aston Villa estreou na Liga Europa com vitória por 1 a 0 sobre o Bologna e chega embalado após bater o Fulham por 3 a 1 na última rodada da Premier League. No entanto, os Villans fazem um início de temporada irregular e têm somente seis pontos em seis rodadas no Campeonato Inglês.

Dessa maneira, o técnico Unai Emery ainda quer encontrar uma formação ideal para ter mais tranquilidade para a sequência da temporada. Para o duelo nesta quinta-feira, o Aston Villa não poderá contar com Tielemans, Amadou Onana e Ross Barkley, lesionados. Por fim, Tyrone Mings é tratado como dúvida.

FEYENOORD X ASTON VILLA

2ª rodada da Liga Europa

Data e horário: quinta-feira, 02/10/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Stadion Feijenoord, em Roterdã.

FEYENOORD: Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Jeng e Smal; Targhalline, Stejin e Timber; Borges, Diarra e Tengstedt. Técnico: Robin Van Persie.

ASTON VILLA: Bizot; Cash, Konsa, Torres e Maatsen; McGinn, Kamara, Guessand e Rogers; Buendía e Malen. Técnico: Unai Emery.

Árbitro: Rade Obrenovi? (Eslovênia).

Auxiliares: Jure Praprotnik (Eslovênia) e Grega Kordež (Eslovênia).

VAR: Alen Borošak (Eslovênia).

