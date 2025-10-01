Roma x Lille: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga Europa 2025/26. Nesta quinta-feira (2), Roma e Lille se enfrentam às 13h45 (de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada da fase de liga da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. O duelo acontece no Estádio Olímpico de Roma e coloca frente a frente dois times que chegam embalados em busca dos três pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Roma

O clube italiano vive uma excelente fase e vem de cinco vitórias consecutivas na temporada, com direito a triunfo no clássico com a Lazio, além de estrear com os três pontos na Liga Europa no duelo fora de casa contra o Nice. Além disso, o técnico Gasperini faz um trabalho de destaque desde que chegou ao clube. Isto porque o time tem o mesmo número de pontos do Milan, líder do Campeonato Italiano, com somente dois gols sofridos desde a chegada do treinador.

Contudo, a Roma segue com dois desfalques importantes. Dybala e Bailey estão no departamento médico e são baixas confirmadas para o jogo desta quinta-feira.

Como chega o Lille

Por outro lado, o time francês chega embalado após vencer o Brann, da Noruega, por 2 a 1, na primeira rodada da Liga Europa, com gol decisivo do experiente atacante Olivier Giroud.

Contudo, o momento do Lille no Campeonato Francês não é bom. Isto porque o time vem de duas derrotas seguidas, a mais recente delas para o Lyon, em casa, e se afastou da liderança. O time é o atual 6º colocado, com 10 pontos, cinco a menos que o líder PSG.

Além disso, o técnico Bruno Génésio precisa lidar com alguns problemas no elenco. Özer, Alexsandro, Meunier, Perraud e André, lesionados, não estarão à disposição para o duelo na Itália.

ROMA X LILLE

2ª rodada da Liga Europa

Data e horário: quinta-feira, 02/10/2025, às 13h45 (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico, em Roma.

ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soule, El Shaarawy; Ferguson. Técnico: Gian Piero Gasperini.

LILLE: Bodart; Santos, Ngoy, Mbemba, Verdonk; Bentaleb, Bouaddi; Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui; Giroud. Técnico: Bruno Génésio.

Árbitro: Erik Lambrechts (Bélgica).

Auxiliares: Jo de Weirdt (Bélgica) e Kevin Monteny (Bélgica).

VAR: Bram Van Driessche (Bélgica).

