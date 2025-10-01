Ancelotti explica poucos atletas do futebol brasileiro na convocação e planejamento até a Copa

Um detalhe na convocação da Seleção Brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti, nesta quarta-feira (1), chamou a atenção do torcedor. Afinal, foram apenas dois jogadores que atuam no futebol brasileiro: Hugo Souza, do Corinthians, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Na coletiva de imprensa, o comandante explicou que muitos atletas que atuam no país podem ter chance, e estarão nas próximas convocações, sobretudo a de novembro.

“Tem muitos jogadores do Brasileiro que podem estar nessa convocação. Se não estiveram nas últimas, vão estar nas próximas convocações. Em novembro, não digo dar prioridade, mas podemos convocar no mesmo nível os jogadores europeus e brasileiros. Estamos olhando muitos jogadores que podem estar e podiam estar nessa convocação também”, disse.

“O que pensamos com toda a comissão técnica, creio que temos feito um planejamento muito bom para o Mundial. Era jogar contra um time asiático nesta Data Fifa, depois africanos na Data Fifa de novembro e depois europeus na Data Fifa de março. Creio que é um bom planejamento para o melhor campeonato do mundo.”, acrescentou

Novos amistosos em novembro

Antes da convocação, o coordenador executivo, Rodrigo Caetano, explicou que a Seleção fará amistosos em solo europeu em novembro, ainda sem adversários definidos (provavelmente contra africanos). O intuito é enfrentar diferentes escolas de futebol para chegar à Copa do Mundo mais experiente e com um maior conhecimento do que irá encarar ao longo do torneio.

“O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente. Jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição pelo campo. É muito importante que os nossos atletas enfrentem essas adversidades antes da Copa, assim já estaremos preparados para o que pode vir em 2026.”, disse

“Em novembro, jogaremos na Europa. Em Londres, primeiramente, e muito provavelmente em Paris, mas será na França. Como todos sabem, será realmente contra seleções africanas de diferentes escolas, mas teremos de aguardar a próxima Data Fifa para a definição dos adversários, porque eles estão nas Eliminatórias”, finalizou.

