Marcos Antônio e Oscar voltam ao São Paulo, que não terá Lucas e quatro zagueiros

Oscar volta aos relacionados após mais de dois meses - (crédito: Fotos: Erico Leonan / São Paulo FC)

O técnico Hernán Crespo conta com duas boas novidades no meio de campo do São Paulo para o duelo contra o Fortaleza, às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (2), no Castelão, pelo Brasileirão. Afinal, Oscar e Marcos Antônio estão de volta e viajam com a delegação. Por outro lado, o treinador terá dor de cabeça para montar a zaga, pois apenas um zagueiro está disponível. Lucas Moura também não joga.

Oscar é relacionado pela primeira vez desde 19 de julho, quando sofreu fratura em três vértebras lombares no clássico contra o Corinthians. Já Marcos Antônio volta a ficar à disposição após um desconforto no músculo reto femoral da perna direita.

LEIA MAIS: Seca de gols preocupa São Paulo contra o Fortaleza pelo Brasileirão

Já Lucas Moura será preservado pela comissão técnica tricolor. Ele ficará no CT da Barra Funda para trabalhos específicos de olho no clássico diante do Palmeiras, no próximo domingo. Vale destacar que o meia-atacante participou das duas últimas partidas do São Paulo após se recuperar de artroscopia para retirada de fibrose no joelho direito.

Defesa é a maior dor de cabeça no São Paulo

No entanto, o setor defensivo é o grande problema para Hernán Crespo. Afinal, o treinador tem apenas Sabino disponível. Titular na derrota para o Ceará, Rafael Tolói sofreu lesão na região posterior da coxa esquerda. Assim, juntou-se a Ferraresi, com problema no adutor da mesma coisa, no departamento médico tricolor.

Arboleda levou o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e terá que cumprir suspensão automática. A baixa mais recente fica com Alan Franco, que apresenta sobrecarga muscular na parte anterior da coxa direita e também não viaja.

Dessa maneira, o treinador deve mudar o esquema tático e utilizar quatro na defesa, com dois zagueiros e dois laterais. Assim, o volante Negrucci deve jogar ao lado de Sabino. O garoto Isac, de 19 anos, do sub-20 do São Paulo, completa a viagem para ficar no banco de reservas. Outra possibilidade para Crespo é colocar Luiz Gustavo improvisado na zaga.

Aliás, uma possível escalação do Tricolor para o duelo no Castelão conta com: Rafael, Cédric Soares, Negrucci, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Rodriguinho; Ferreira, Luciano e Dinenno.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.