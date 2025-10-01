Grêmio reforça que assumirá gestão da Arena no dia 1º de novembro

O Grêmio reforçou, na última terça-feira (30/09), que passará a ficar responsável pela administração da Arena a partir do dia 1º de novembro. Inclusive, esta será a primeira ocasião que o clube assumirá a gestão de forma direta do estádio desde a sua fundação, em 2012. Eduardo Magrisso, vice-presidente do Tricolor gaúcho, coordenará a transição do controle que era feito pela equipe de Marcelo Marques, o empresário que adquiriu os direitos de gestão da Arena e cedeu ao clube.

Com a integração do estádio, o Tricolor gaúcho começará a administrar rendas e gastos da Arena. Um velho interesse, que era estipular o preço das entradas, passa a ser uma situação concreta. Em vídeo que o Grêmio publicou, o vice-presidente assegurou que não haverá regresso em aperfeiçoamentos recentes como no gramado e na receptividade à torcida.

“Pedimos paciência para o torcedor porquê de repente uma ou outra coisa pode sair da conformidade. Aquelas conquistas que nós tivemos do torcedor chegar, entrar, não ter problema na entrada, ser bem recebido na Arena, ser bem orientado, nós temos um gramado em condições. Isto não vai retroceder. Nós temos o compromisso de não deixar isso retroceder”, prometeu o dirigente.

Diferentemente do que se esperava em um primeiro momento, o Imortal passará a gerir o estádio oito anos antes do que estava acordado no antigo vínculo com a OAS. Marcelo Marques pagou R$ 145 milhões à Arena Porto-Alegrense para tomar a administração, além de duas partes de três possíveis do débito. Assim, a dívida estava sob o gerenciamento do fundo de investimentos Reag e da companhia Revee, que atua com infraestrutura e eventos.

Preparação do Grêmio para assumir a Arena

Vale relembrar que Marcelo Marques, também ex-pré-candidato à presidência, confirmou a aquisição da gestão da Arena em julho. Com isso, houve o término do vínculo com a Arena Porto-Alegrense, empresa que tinha conexão com a construtora do estádio. O empresário também promoveu encontro com o presidente do Imortal, Alberto Guerra, na última segunda-feira (29), e fez algumas exigências envolvendo o funcionamento do estádio para evitar que se torne moeda de troca ou garantia.

Aliás, Magrisso frisou que a mudança é simbólica para o Grêmio e para a torcida.

“Esse é um momento de celebração que deixa todos contentes. O torcedor com esse sentimento de pertencimento, o clube incorporando as receitas e o potencial de receita que esse equipamento pode trazer, que é muito grande”, justificou o vice-presidente.

Em seguida, o dirigente reforçou que haverá a manutenção de alguns processos na Arena.

“O Grêmio também absorve toda a equipe da Arena. Quem sabe operar o estádio é a equipe da Arena e que se mostrou muito competente a partir da gestão do Marcelo quando os princípios, gramado, experiência do torcedor, foram colocados em prática. E essa mesma equipe é que vai conduzir agora sob a chancela do Grêmio”, esclareceu.

O Tricolor terá um período de 31 dias para realizar a preparação e se adaptar à nova realidade. Dessa maneira, o primeiro jogo depois da modificação será contra o Cruzeiro, às 20h, no dia 5 de novembro.

