Vanderson se machuca em jogo do Monaco e preocupa Seleção

O lateral Vanderson, do Monaco, pode ser cortado após estar na lista de convocados dos amistosos da Seleção Brasileira, em outubro. Afinal, o jogador sofreu uma lesão no duelo contra o Manchester City, pela Champions, e deixou o campo carregado, ainda no primeiro tempo do duelo em Monaco. Ele deixou a partida aos 21 minutos por Ouattara.

Vanderson caiu no gramado por volta dos 20 minutos de jogo, após uma corrida na disputa de bola com Doku. Logo depois disso, ele foi às lágrimas. Em seguida, recebeu atendimento, e os médicos carregaram o jogador para beira do campo.

Com isso, Vanderson pode desfalcar novamente a Seleção Brasileira por uma lesão. Na Data Fifa de setembro, após estar na lista do técnico Carlo Ancelotti, ele deu lugar a Vitinho, do Botafogo.

A delegação do Brasil se apresenta na próxima segunda-feira, em Seul. A Seleção enfrenta a Coreia do Sul no dia 10 de outubro, na capital coreana, e o Japão, no dia 14, em Tóquio.

Esta é a terceira convocação de Carlo Ancelotti. Ele foi o técnico responsável por garantir matematicamente a classificação da Seleção para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Até o momento, o comandante tem quatro partidas à frente do Brasil, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Assim, angaria aproveitamento de 58,3%.

