Porto x Estrela Vermelha: onde assistir, escalações e arbitragem

Porto e Estrela Vermelha se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Portugal, pela 2ª rodada da Liga Europa 2025/26. O time português faz um excelente início de temporada e aparece como grande favorito para manter os 100% de aproveitamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Porto

O Porto faz um grande início de temporada sob o comando do técnico Francesco Farioli. Líder isolado do Campeonato Português, com 100% de aproveitamento, o time vem de oito vitórias seguidas, com somente um gol sofrido.

Dessa maneira, os donos da casa aparecem como favoritos para buscar os três pontos nesta segunda rodada da Liga Europa. Em sua estreia, o Dragão venceu o RB Salzburg por 1 a 1, fora de casa, na Áustria.

Além disso, outra boa notícia é que o treinador não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Estrela Vermelha

Por outro lado, o Estrela Vermelha também chega em boa fase para o jogo desta quinta-feira. Isto porque o time está invicto no Campeonato Sérvio e já está com uma invencibilidade de seis partidas.

No entanto, a equipe ficou somente no empate por 1 a 1 contra o Celtic, na primeira rodada da Liga Europa. Assim, o Estrela Vermelha precisa arrancar pontos do Porto fora de casa para não se complicar na competição europeia.

PORTO X ESTRELA VERMELHA

2ª rodada da Liga Europa

Data e horário: quinta-feira, 02/10/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio do Dragão, em Porto.

PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Froholdt, Varela e Veiga; Pepe, Sainz e Samu. Técnico: Francesco Farioli.

ESTRELA VERMELHA: Matheus; Stankovic, Rodrigao, Lekovic e Tiknizyan; Kostov e Elsnik; Zaric, Ivanic, Milson e Arnautovic. Técnico: Barak Bachar.

Árbitro: Harm Osmers (Alemanha).

Auxiliares: Dominik Schaal (Alemanha) e Christian Gittelmann (Alemanha).

VAR: Bastian Dankert (Alemanha).

