Fifa condena Atlético a quitar compra de Scarpa; clube recorre da decisão

A Fifa condenou o Atlético a quitar os valores da compra do meia Gustavo Scarpa. O Galo recebeu notificação do Nottingham Forest por ter atrasado parte da segunda parcela, de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões). O clube deveria ter feito o pagamento na totalidade em janeiro de 2025.

A decisão da entidade máxima do futebol saiu no dia 14 de julho. Assim, ficou definido que o Atlético deverá pagar os 500 mil euros referentes ao valor da parcela, além de juros de 5%.

O clube mineiro terá que quitar, ainda, a última parcela da compra do meia, prevista somente para dezembro, no valor de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,3 milhões), mais 5% de juros, com o pagamento de 25 mil dólares pelas custas processuais.

Assim, o Atlético recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e aguarda as manifestações da Fifa e do próprio clube inglês em relação ao recurso. Em seguida, haverá definição de uma data para audiência. Por ora, qualquer punição ao Galo está suspensa.

No entanto, caso os mineiros não paguem a dívida, a punição prevê o transfer ban, impedindo o Atlético de inscrever jogadores por três janelas de transferências seguidas até o pagamento do débito.

Scarpa custou 5 milhões de euros aos cofres do Galo

O Galo desembolsou 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) pela compra de Scarpa em dezembro de 2023, divididos em três parcelas. A primeira, prevista para 30 dias após o anúncio da transferências, foi quitada normalmente.

Contudo, a segunda, prevista para 2 de janeiro, o Galo não quitou integralmente, deixando o valor em aberto de 500 mil euros. A terceira ainda está no prazo, mas acabou incluída na decisão da Fifa.

Confira o comunicado do Atlético

O processo movido pelo Nottingham Forest perante a Fifa já foi julgado. Contudo, apresentamos apelação ao CAS, que atualmente aguarda as manifestações do Nottingham Forest e da própria Fifa em relação às nossas razões recursais. Na sequência, será designada a data para a audiência. Enquanto o processo permanecer pendente de julgamento pelo CAS, a decisão anteriormente proferida pela Fifa encontra-se suspensa, sem a possibilidade de aplicação de sanções ao Atlético.

