Juventus marca de bicicleta, mas cede o empate para o Villarreal nos minutos finais

Em jogo muito disputado, Villarreal e Juventus ficaram no empate em 2 a 2, em duelo válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Os espanhóis, que jogavam em casa, saíram na frente do marcador. Entretanto, a Velha Senhora virou o placar, com direito a um gol de bicicleta. Porém, nos minutos finais, os donos da casa deixaram tudo igual mais uma vez.

Com o resultado, a Juventus chegou ao seu segundo empate na Champions, somando dois pontos, ocupando a 23ª posição na tabela. Já o Villarreal somou seu primeiro ponto na competição e é o 26º colocado.

Villarreal larga na frente do marcador

A partida começou equilibrada, com as duas equipes buscando espaços, sem conseguir tantas oportunidades. Na primeira chance que teve, o Villarreal abriu o marcador. Mikautadze iniciou a jogada, a bola ficou com Pepe, que devolveu na medida para o georgiano marcar para os donos da casa.

Os espanhóis quase ampliaram o marcador em chute de Pedraza, que foi na trave após desvio de Perin. A Juventus conseguiu chegar em finalização de McKennie, que arriscou para a defesa de Tenas. Depois, o goleiro teve que trabalhar novamente em cabeçada do norte-americano. O goleiro da Juve voltou a aparecer em chute de Buchanan, no qual conseguiu salvar bem seu time.

Juventus vira, mas permite um novo empate

Logo no começo do segundo tempo, a Juventus conseguiu o empate de forma primorosa. Depois de cruzamento na área, o zagueiro Gatti acertou uma bicicleta e deixou tudo igual. Não demorou dez minutos para os italianos passarem à frente do marcador. Francisco Conceição aproveitou bobeira da defesa do Villarreal, arrancou pelo campo de ataque e chutou forte para virar o placar.

Por pouco, a Juventus não ampliou a vantagem. David recebeu na área e chutou na saída do goleiro, só que a bola foi na trave. Na reta final, o Villarreal partiu para cima em busca do empate. Rafa Marín subiu após cobrança de escanteio, cabeceou e Perin fez a defesa. Porém, quase nos acréscimos, Renato Veiga subiu mais alto na área e deixou tudo igual novamente. O Submarino Amarelo quase virou de novo o placar, mas Perin fez a defesa em chute de Pepe Gueye.

