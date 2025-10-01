Goleiro do Flamengo, Rossi avança no processo para se ‘tornar’ brasileiro

Rossi é um dos grandes nomes do atual elenco do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Desde 2023 atuando no futebol brasileiro, o goleiro Agustín Rossi está em trâmites para conquistar a cidadania brasileira. Contratado pelo Flamengo até o fim de 2027, o argentino demonstra interesse em permanecer ainda mais tempo no Rio de Janeiro e já pensa em prolongar sua estadia na capital fluminense.

Com apoio do próprio clube, Rossi conta com a estrutura do Flamengo para dar agilidade ao processo de naturalização. Assim, o suporte institucional pode facilitar o cumprimento das exigências legais.

Entenda as exigências legais para naturalização

De acordo com o artigo 65 da Lei de Migração (Lei Nº 13.445, de 24 de maio de 2017), a naturalização ordinária pode ser concedida a estrangeiros que atendam aos seguintes critérios:

Possuir capacidade civil conforme a legislação brasileira; Ter residência fixa no país por, no mínimo, quatro anos; Saber se comunicar em português, considerando suas condições pessoais; Não possuir antecedentes criminais ou já ter sido reabilitado judicialmente.

O prazo de residência exigido por lei pode ser reduzido em certos casos, como quando o estrangeiro apresenta vínculos familiares com brasileiros ou é reconhecido por sua atuação profissional no Brasil. Ambas as condições se aplicam a Rossi, o que pode acelerar sua naturalização.

Renovação com o Flamengo está nos planos

Apesar de ter vínculo em vigor por mais duas temporadas, Rossi já iniciou conversas com a diretoria rubro-negra sobre uma possível renovação contratual. A proposta envolve um reajuste salarial e a extensão do contrato até o fim de 2028. No entanto, o andamento das negociações deve ocorrer com mais calma nos próximos meses.

Vindo de atuações decisivas, o camisa 1 vive grande fase. Nos últimos dois compromissos, brilhou ao defender três pênaltis — desempenho que foi crucial tanto na virada sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, quanto na classificação à semifinal da Libertadores, diante do Estudiantes.

