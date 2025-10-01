Vila Nova x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Vila Nova e Criciúma se enfrentam pela 30ª rodada da Série B, às 21h30, nesta quinta-feira (02/10), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. As duas equipes se encontram em momentos distintos no torneio. Os catarinenses ocupam a terceira colocação, com 49 pontos. Já os goianos estão em 13º lugar, com 38.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Disney+, a partir das 21h.

Como chega o Vila Nova

Os donos da casa passam por uma fase turbulenta, já que não vencem há sete partidas na Série B, sendo cinco empates e duas derrotas. Pelo momento negativo, o clube decidiu trocar de treinador. Umberto Louzer foi anunciado pelo clube, na última terça-feira (30), para dar início a sua segunda passagem. O triunfo possibilita o Vila Nova ganhar duas posições, ultrapassando Operário e Avaí caso tropecem na rodada.

Há chances de o comandante realizar algumas modificações específicas. Ele poderá utilizar o lateral-esquerdo Higor, que cumpriu suspensão no último jogo. Em contrapartida, o zagueiro Tiago Pagnussat e o atacante André Luís são baixas, pois estão machucados.

Como chega o Criciúma

Os catarinenses emplacaram uma invencibilidade de oito jogos na competição, sendo seis vitórias e dois empates. No entanto, quebrou essa escrita ao perder para o Paysandu, em casa, na rodada anterior. Com isso, o resultado positivo permite retomar a confiança, permanecer no G4 e possivelmente recuperar a liderança com os tropeços de Goiás e Coritiba.

O técnico Eduardo Baptista não terá disponível o lateral-esquerdo Felipinho, pois recebeu o cartão vermelho contra o Paysandu. Por sinal, o goleiro Kauã ainda se recupera de lombalgia. Por outro lado, o volante Léo Naldi tem chances de voltar a ser opção, já que se recuperou de contusão na coxa.

VILA NOVA X CRICIÚMA

Campeonato Brasileiro Série B – 30ª rodada

Data e horário: 02/10/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

VILA NOVA: Halls; Elias, Pedro Romano, Weverton e Higor; Ralf, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, Guilherme Parede e Gabriel Poveda.Técnico: Umberto Louzer

CRICIÚMA: Alisson; Marcinho, Lucas Dias, Rodrigo, Luciano Castán e Luiz Henrique; Matheus Trindade, Gui Lobo e Jhonata Robert; Borasi e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Fernando Antonio Mendes (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias (PA) e Nayara Lucena Soares (PA)

VAR: Pablo Ramon Goncalves (RN)

