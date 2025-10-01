Dupla “Flaco Roque” comenta vitória do Palmeiras sobre o Vasco

Flaco López (esq.) e Vitor Roque estão vivendo grande momento pelo Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

A dupla “Flaco Roque”, formada pelos atacantes Flaco López e Vitor Roque, vem se tornando uma sensação no Palmeiras. E, após a vitória do Verdão contra o Vasco, nesta quarta-feira (1º/10), no Allianz, a dupla mostrou bom humor para comentar o excelente momento que vivem.

Afinal, são 16 gols para a dupla (oito cada) nos últimos dez jogos em que atuaram juntos. López se disse feliz pela parceria, revelando o esforço do trabalho de todo o plantel do Palmeiras.

“Feliz que vem dando certo, a gente treina muito e se esforça bastante pelo time. Acho que também é fruto do trabalho do grupo”, disse o argentino ao Premiere na saída do campo.

Vitor Roque, por sua vez, celebrou a oportunidade de jogar ao lado de Flaco. Lembrando da assistência que recebeu do argentino, o jovem prodígio não escondeu a felicidade por contar com o jogador como dupla de ataque.

“É um prazer enorme jogar com um jogador incrível assim, que tem me ajudado bastante, ajudado o grupo também com gols e assistência. Hoje (quarta) foram dois gols e uma assistência para mim, então é um prazer enorme e estou muito feliz de fazer essa dupla com ele”, analisou.

Dupla do Palmeiras tem meta de gols?

Ao marcar três vezes contra o Vasco, o Palmeiras chegou aos 100 gols na temporada. A dupla respondeu se tem algum número em mente como meta para o fim da temporada, aliás.

“Não, não tínhamos pensado. Mas continuaremos ajudando o time, se Deus quiser. É só trabalho, todo o nosso trabalho, se Deus quiser, vai ter muito mais”, disse o argentino, que tem 21 gols em 2025.

Roque, sincero, revelou que ainda não pensou em tal meta. O jogador de 20 anos tem 13 gols em 25 partidas.

“Não, não pensamos. Acho que as coisas acontecem naturalmente. E estou feliz. Feliz de estar ajudando o Palmeiras, que é o mais importante nesse campeonato”, encerrou.

