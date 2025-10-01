Sport marca no último minuto, e arranca empate contra o Fluminense

Fluminense e Sport marcam 4 gols no segundo tempo e ficam no 2 a 2 na Ilha do Retiro - (crédito: Foto: Paulo Paiva / Sport Recife.)

O Fluminense estava com a vitória na mão, mas cedeu o empate no último minuto e ficou no 2 a 2 com o Sport, nesta quarta-feira (1), em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O Flu, que ficou duas vezes à frente do placar, anotou com Lucho Acosta e John Kennedy, enquanto o Leão balançou as redes com Lucas Lima e Luan Cândido. Todos os gols foram anotados no segundo tempo.

Com o resultado, o Fluminense está em sétimo, com 35 pontos, mas apenas 24 pontos. Já o Leão segue em último, com um pé e meio na Série B de 2026, afinal tem apenas 15 pontos. No sábado (4), o Tricolor recebe o Atlético, às 18h30, enquanto o Sport visita o Cruzeiro no domingo (5), às 20h30.

Com muitos desfalques (alguns por opção técnica, é verdade) e ainda em adaptação a um trabalho novo, o Fluminense demorou a se impor na partida. Aliás, o Sport teve as melhores chances no início da partida, com Barletta e Hyoran. No entanto, o Tricolor logo acertou a marcação no lanterna da competição e foi tomando conta da partida.

Aos 12, Canobbio finalizou para fora, por ciam do gol. Pouco depois, o aniversariante fez grande jogada individual, invadiu a área e parou na trave. Aos 28, Lucho Acosta aproveitou brecha da entrada da área, mas chutou sem força, facilitando a defesa do goleiro Gabriel. Já aos 42, a melhor chance do Leão na partida, afinal, Barletta chutou cruzado da entrada da área, no cantinho, mas Fábio se esticou bem e defendeu com êxito. Martinelli até balançou as redes no primeiro tempo, mas o tento foi anulado por conta de um pisão de Ignácio em Barletta no início do lance.

O Fluminense voltou melhor do intervalo, mas sem deixar aquela impressão de que marcaria a qualquer momento.

No entanto, a primeira grande oportunidade da etapa complementar veio dos pés do Sport, com Ramírez. A bola sobrou para o uruguaio, mas ele demorou muito para chutar e foi bloquearo por Freytes. O Flu, porém, abriu o placar. Aos 18, Renê subiu pelo lado esquerdo e tocou para Lucho, que fez um corta-luz para Cano. O argentino chutou na trave, a bola sobrou para Serna. Este cruzou na medida para Lucho Acosta, o melhor do Fluminense, balançar as redes.

O Leão, mesmo em último lugar, mostrou força e buscou o empate na sequência, com Lucas Lima fazendo belo gol de cobertura. Ainda assim, o Fluminense ganhou o jogo. Aos 32, Luan Cândido derrubou Ignácio dentro da área, e o árbitro Raphael Claus marcou pênalti após ida ao VAR. Marcação polêmica por conta de uma falta do próprio Ignácio um pouco antes. O atacante John Kennedy, que nada tem a ver com isso e tinha acabado de entrar, cobrou e marcou para o Fluminense.

O Fluminense estava com a vitória na mão, mas Lucas Lima cruzou, e Luan Cândido marcou de cabeça no último minuto: 2 a 2.

SPORT X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Data e horário: 1/10/2026, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Público e renda: 14.172 presentes/R$ 407.770

Gol: Lucho Acosta, aos 19′2ºT (0-1); Lucas Lima, aos 28’2ºT (1-1); John Kennedy, aos aos 32’2ºT (1-2) e Luan Cândido, aos 51’2ºT (2-2)

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas (Lucas Lima, 24‘2ºT) , Hyoran (Léo Pereira, 41‘2ºT) e Matheuzinho (Atensio, 41‘2ºT); Barletta (Romarinho, 14‘2ºT) e Ignacio Ramírez (Pablo, 14‘2ºT) Técnico: Daniel Paulista

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier, 21’/2ºT) Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Otávio, 42‘/2ºT) e Lucho Acosta (Lima, 30′2ºT) ; Canobbio (Soteldo, 30′2ºT), Cano (John Kennedy, 29′2ºT) e Serna Técnico: Zubeldía

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões Amarelos: Matheus Alexandre, Zé Lucas e Ignacio Ramírez (SPO); Ignácio (FLU)

