Flamengo deve ter força máxima e a volta de Ayrton Lucas contra o Cruzeiro

O Flamengo deve ter um time próximo do ideal para o jogo contra o Cruzeiro. A partida, que ocorre nesta quinta-feira (2), às 20h30, no Maracanã, é um confronto direto pela liderança. Entretanto, o técnico Filipe Luís recebeu boas notícias para o duelo. A principal novidade é o retorno do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão.

A equipe rubro-negra, aliás, tem outros reforços importantes para a partida. O zagueiro Léo Pereira e o lateral Viña, que foram substituídos no último jogo, não são problema. A tendência é que o treinador utilize sua força máxima, dado o período de descanso entre os jogos. A única ausência confirmada é a do volante Erick Pulgar, que está em fase de transição.

O atacante Michael, inclusive, também pode ser uma novidade entre os relacionados. O jogador treinou normalmente nos últimos dias e está recuperado de dores no tornozelo. Ele, que foi vetado da viagem para a Argentina, pode voltar ao banco de reservas. O departamento médico do clube, com exceção do citado Pulgar, está zerado.

Com o retorno dos jogadores, a provável escalação está quase definida. O time deve ser: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (ou Danilo) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (ou Carrascal), Samuel Lino e Pedro. Filipe Luís, por fim, definirá a equipe momentos antes do confronto direto pela ponta da tabela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.