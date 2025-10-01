Abel Ferreira dedica vitória do Palmeiras a Lucas Evangelista

O técnico Abel Ferreira dedicou a vitória do Palmeiras sobre o Vasco, nesta quarta-feira (1º/10), ao volante Lucas Evangelista. O jogador, afinal, está fora da temporada 2025 por lesão grave. Após o triunfo, o treinador iniciou sua entrevista coletiva fazendo a dedicação a seu atleta.

“Eu gostaria de dedicar esta vitória ao Lucas Evangelista. Um jogador que aprendi a admirar há muitos anos, já quando eu era treinador em Portugal. Mas não conhecia o nível do caráter da pessoa. Esses valores só conheces nos jogadores quando os tens contigo. E é verdade que lhe aconteceu esta lesão, mas esta vitória é para ele. Nós falamos isso com os jogadores, acho que ele merece de tudo o que representa para nós, por toda a importância que ele também tem dentro do grupo, onde nós precisamos de novos líderes. Ele é um líder super positivo, mesmo quando não joga à forma como ele incentiva os colegas. Portanto, queria começar dizendo esta vitória é dedicada ao Lucas Evangelista”, dedicou.

Posição de Andreas no Palmeiras

Abel, então, respondeu sobre a mudança de posição de Andreas Pereira. Afinal, o jogador substituiu Evangelista atuando em uma faixa mais próxima à zaga.

“Quando vendemos o Ríos e contratamos o Andreas, a ideia era já essa: arranjar um jogador para a posição de 8, sendo que nós também temos o Allan que também pode fazer de 8, como ainda hoje vocês viram, podendo também jogar por fora, e eu já vos disse mais que uma vez, em 5 anos que aqui estou gosto de ter um elenco curto e suportado, como sempre foi desde que eu cheguei por jogadores da base. Portanto os 27, 28 jogadores têm sempre os jogadores da base, mas ele foi contratado para a posição de 8, é uma posição que ele domina, uma posição que ele gosta de jogar, mas nas conversas que tinha tido com ele também, o Andrés também se mostrou, sendo disponível para jogar quer na frente, à beira do centroavantes, como jogar na 8, como jogar por fora”, analisou.

Mudanças da CBF

O português respondeu também sobre as mudanças da CBF para o calendário brasileiro, anunciadas nesta quarta pela entidade.

“Dar os parabéns à CBF por isso. Porque às vezes é difícil mexer em coisas que já estão (normalizadas), porque sempre foi assim. E eu recebi com muito agrado, não para o Palmeiras. Quando eu falo no calendário brasileiro, eu não falo para o Palmeiras. Eu falo que é bom para o espetáculo, é bom para o futebol brasileiro, é bom para as equipas brasileiras, é bom para quem nos vê lá fora e nós temos esta oportunidade de poder mexer no calendário com esta coragem, com esta ousadia, porque é fazer coisas diferentes, mas eu penso que é para fazer coisas diferentes para melhorar”, avaliou Abel.

Raphael Veiga

Posteriormente – novamente em longa resposta -, Ferreira falou de Raphael Veiga. O craque teve boa atuação diante do Vasco e recebeu elogios de seu treinador.

“Falar de (Raphael) Veiga é falar do Palmeiras. O Veiga é um pouco aquilo que eu já falei: o futebol brasileiro e a sua dureza. Não é fácil manter o nível que o Veiga tinha. O Veiga está conosco pelo menos comigo, vai fazer cinco anos. Teve três anos e meio, quatro extraordinários, dos melhores meias a fazer gols. Mas teve alguns problemas físicos, vários problemas físicos. E agora recupera para voltar à sua capacidade física, porque é um jogador fundamental para nós. Quando joga, quando não joga, é um dos líderes. O futebol é muito dinâmico, pode haver lesões, pode haver suspensões. Quando for a tua vez de jogar 15, 20, 30 minutos ou 40, dá o teu melhor. Fico contente, ficam os nossos torcedores contentes por vê-lo jogar e agora é continuar o caminho dele. Ele só tem que continuar focado porque é assim que funciona. Um verdadeiro campeão nunca está satisfeito e procura sempre melhorar a cada dia e é isso que nós temos”, afirmou.

