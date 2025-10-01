Advogada suspeita de aplicar golpes em jogadores e técnicos é suspensa pela OAB-RJ

A advogada Joana Costa Prado de Oliveira foi suspensa pela OAB do Rio de Janeiro. A decisão, do Tribunal de Ética e Disciplina, ocorreu na última quinta-feira (25). A suspensão, que é cautelar, tem a duração inicial de 90 dias. Ela é investigada pela Polícia Federal por suspeita de aplicar golpes e sacar indevidamente o FGTS de jogadores e técnicos.

A PF, aliás, já tem dois inquéritos abertos sobre o caso. Um deles apura um suposto golpe de R$ 3,1 milhões na conta do técnico Oswaldo de Oliveira. O outro investiga o caso do zagueiro Titi, do Goiás. Mas há outros nomes como Paolo Guerrero, Cueva, Ramires, Juninho e até o lendário craque Cláudio Adão, também estariam entre as vítimas da advogada. As informações são do G1 e RJ2.

O Tribunal de Ética da OAB-RJ baseou a suspensão em três pontos principais. Primeiramente, a advogada é acusada de se apropriar de dinheiro dos clientes. Além disso, ela também teria se recusado a prestar contas sobre os valores. Por fim, a Ordem considera que ela manteve uma “conduta incompatível com a advocacia”.

A defesa de Joana Prado, por sua vez, se manifestou por meio de uma nota oficial. Os advogados afirmaram que receberam a notícia “com surpresa”. Eles ressaltaram que os processos na OAB correm em sigilo e a defesa já recorreu da decisão, que classificou como “arbitrária”. A equipe, por fim, disse confiar na reversão da suspensão.

Veja a nota da defesa da advogada Joana Prado:

“A defesa da advogada Joana Prado recebeu com surpresa as informações veiculadas recentemente.

Sem prejuízo de dedicar o maior respeito ao direito à informação e à liberdade de imprensa, ressalta que os processos disciplinares instaurados no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil tramitam sob sigilo, justamente para resguardar a dignidade e a imagem dos profissionais envolvidos.

Cumpre informar que já foram adotadas todas as medidas jurídicas cabíveis, inclusive com a interposição de recurso contra a decisão que determinou a suspensão preventiva de sua inscrição na Ordem.

Ainda de acordo com a defesa, o ato é objeto de contestação por sua natureza arbitrária e por afronta ao devido processo legal e ao direito de ampla defesa e contraditório.

A defesa reitera sua plena confiança na reversão da decisão e na pronta restauração da justiça, reafirmando o compromisso da advogada Joana Prado com a ética, a legalidade e o exercício responsável da advocacia”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.