Jeffinho celebra fim do jejum de gol e sonha com título brasileiro para o Botafogo

Jeffinho fez o segundo gol do Botafogo no triunfo por 2 a 1 sobre o Bahia. Logo no primeiro lance do segundo tempo, ele completou um chute de Cuiabano, empurrando para a rede. Foi seu primeiro gol desde maio de 2024. No fim da partida, o atacante botafoguense mostrou alívio com o fim do jejum:
“Fazia um tempinho que eu não marcava. Estou feliz por isso. Foi bom para mim e para a minha família. E mais ainda por ajudar o time a ganhar confiança.”
Além da confiança recuperada, o Botafogo está de volta ao G4 do Brasileirão, com 43 pontos. Ainda muito atrás do líder Flamengo, que tem 54 pontos e ainda joga nesta quarta-feira, no Maracanã, contra o Cruzeiro. Mas confiança para sonhar alto é o que não falta a Jeffinho:
“Tem ainda muito campeonato pela frente. Vamos buscar esse título, pois a torcida merece.”
Jeffinho e o Botafogo voltam a campo neste domingo, para enfrentar fora de casa o Internacional, neste sábado. Para essa partida, o time não contará com Cuiabano, suspenso, e muito provavelmente com Kaio Pantaleão, que saiu machucado aos 31 minutos da etapa final — pouco depois de marcar um gol que acabou anulado pelo VAR.
