Davide Ancelotti prega “continuidade” ao Botafogo após vitória sobre o Bahia

Italiano afirma que o resultado será "mais importante se ganharmos o próximo".

O técnico Davide Ancelotti valorizou a vitória do Botafogo sobre o Bahia nesta quarta-feira (01), no Estádio Nilton Santos. O resultado de 2 a 1 colocou o time no G4 do Brasileirão. Em sua análise, o treinador destacou a boa atuação da equipe, principalmente no primeiro tempo. Ele, contudo, pregou a necessidade de “continuidade” para o time se manter na parte de cima da tabela.

Primeiramente, ao abrir sua entrevista coletiva, Ancelotti tratou de aprovar o desempenho do time no confronto direto contra o Bahia:

“É uma vitória importante, num confronto direto. Jogamos bem no primeiro tempo, sobretudo na fase defensiva, o que nos permitiu recuperar muitas bolas.”

Apesar da vitória, o treinador fez questão de manter os pés no chão. Ele repetiu diversas vezes a palavra “continuidade” durante a entrevista. Para Ancelotti, a equipe precisa de uma sequência de bons resultados para se firmar:

“Fico contente por quebrar um tabu [o Botafogo não vencia o Bahia desde 2023], depois de quebrar um tabu negativo no último jogo [derrota para o Fluminense]. Tem que ser uma vitória que tem que dar continuidade, o próximo jogo é fundamental por isso. A vitória de hoje vai ser mais importante ainda se ganharmos o próximo jogo.”

Assim sendo, o próximo desafio do time já ocorre no sábado (4), contra o Internacional, em Porto Alegre. Ancelotti já projeta um duelo com muitos problemas. O lateral Cuiabano está suspenso. Além disso, o zagueiro Kaio Pantaleão deixou o campo chorando, após sofrer uma forte pancada no joelho, e virou uma grande preocupação para a equipe.

