Vojvoda aponta falha do Santos contra o Grêmio: ‘pecamos na efetividade’

O Santos perdeu a chance de somar três pontos diante do Grêmio, nesta quarta-feira (1), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. Mesmo com volume ofensivo e o apoio da torcida, o Peixe não conseguiu aproveitar as oportunidades e acabou no 1 a 1. Com isso, a situação se complica e o time segue perto da zona de rebaixamento.

‘ Poderíamos estar falando de outro placar’, diz Vojvoda

Apesar do domínio na partida, o Peixe primeiro sofreu com gol de Edenílson, para, então, alcançar o empate nos minutos finais, com Lautaro Díaz. Na visão do técnico santista Juan Pablo Vojvoda, faltou efetividade ao time.

“Acho que fizemos uma boa primeira parte. Não começamos tão bem a segunda parte, mas depois do gol deles o time respondeu em atitude, criando finalizações, chances claras. Tivemos três ou quatro finalizações muito claras. Se entra, poderíamos estar falando de outro placar. Mas futebol é efetividade e pecamos nisso”, disse o treinador em coletiva após o duelo.

Críticas e ajustes para a sequência

Vojvoda reforçou a necessidade de melhorar a pontaria e corrigir falhas defensivas. Ele também declarou sentir o gosto amargo de não levar os três pontos e subir na tabela.

“Criamos mais de 20 finalizações, e quatro, cinco claras. O time continua criando, impondo ataques. Recebemos dois chutes, ou um, em direção ao gol, e sofremos. Temos que corrigir. Mas o adversário também joga. Fica o sabor amargo. Jogamos em casa e queríamos os três pontos”, completou.

Situação na tabela e jogo contra o Ceará fora de casa

Com o empate, o Santos chegou a 28 pontos, mas segue em 16º lugar, apenas cinco à frente do Juventude, primeiro dentro do Z-4. Na próxima rodada, no domingo (5), a equipe de Vojvoda enfrenta o Ceará, no Castelão, pela 27ª rodada.

