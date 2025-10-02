Lautaro Díaz analisa empate heroico: “A torcida entendeu que o time pode virar”

O atacante Lautaro Díaz celebrou o poder de reação do Santos. O time buscou um empate heroico em 1 a 1 contra o Grêmio, na Vila Belmiro. O jogo, que ocorreu na noite desta quarta-feira (1), foi válido pelo Brasileirão. O argentino, autor do gol de empate, exaltou a nova mentalidade da equipe. Para ele, a torcida agora acredita na virada, mesmo quando o time está perdendo.

O gol do Santos, de fato, saiu de forma dramática, já nos acréscimos. Aos 45 minutos do segundo tempo, o meia Zé Rafael acertou um chute forte no travessão. No rebote, o centroavante argentino apareceu livre na área. Ele, então, marcou de cabeça e selou o empate para o time da casa, para a festa da torcida.

Em sua entrevista após a partida, o herói do jogo falou sobre a mudança de postura. Ele acredita que a equipe demonstrou uma grande força para buscar o resultado.

“A torcida entendeu que o time pode virar se estiver perdendo. Estamos jogando bem, conseguimos finalizar bem”, analisou Lautaro Díaz.

Por fim, com o resultado, o Santos chega aos 28 pontos e permanece na 16ª posição. O time, portanto, segue perigosamente perto da zona de rebaixamento. Já o Grêmio, com 33 pontos, sobe para a 10ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.

