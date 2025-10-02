Vitinha, do PSG, rebate Pedri após triunfo pela Champions: “Não estamos nem aí”

O Paris Saint-Germain conquistou um triunfo importante pela Champions League 2025/26. Afinal, a equipe francesa bateu o Barcelona por 2 a 1, fora de casa, de virada, nesta quarta-feira (1). Na véspera do confronto, Pedri, meio-campista do time catalão, teceu elogios ao adversário, mas disse achar que o Barça é a melhor equipe do mundo. Vitinha, por sua vez, rebateu tanto na bola quanto nas palavras.

“Isso acontece às vezes. Sabemos que existem esse tipo de declaração antes dos jogos, pode acontecer. Não temos nada para fazer, não estamos nem aí. Queríamos jogar, vencemos e estamos felizes com isso”, disse.

Dentro das quatro linhas, os donos da casa abriram o placar com Ferrán Torres. Contudo, ainda no primeiro tempo, o jovem Mayulu deixou tudo igual no Olímpico de Montjuic. Quando tudo parecia se encaminhar para um empate, Gonçalo Ramos decretou a virada parisiense.

No momento, o Paris Saint-Germain, atual campeão, é um dos seis times com 100% de aproveitamento em duas rodadas. Isso porque goleou a Atalanta por 4 a 0 e bateu o Barcelona por 2 a 1. Já o time espanhol estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Newcastle fora de casa, porém sucumbiu diante do PSG.