Band amplia presença no futebol e garante exclusividade em transmissão de campeonato

A Band garantiu na última quarta-feira (1º) a aquisição dos direitos de transmissão da Copa das Nações Africanas 2025/26. Responsável por transmitir o torneio nacionalmente pela terceira vez na história, a emissora ainda adquiriu exclusividade na exibição das partidas que serão disputadas no Marrocos a partir de 21 de dezembro de 2025.

Com início previsto para semana do Natal, a competição se estenderá até o dia 18 de janeiro de 2026. As partidas decisivas e mais relevantes serão exibidas em TV aberta, enquanto o ‘BandSports’, canal esportivo do grupo, transmitirá outros 20 jogos em TV fechada.

Estima-se, portanto, 35 jogos entre os canais mencionados: 15 em TV aberta e os 20 mencionados nos canais pagos. Além disso, todas as 52 partidas do torneio estarão disponíveis de forma integral nas plataformas digitais do grupo. Ou seja, exibições pelo aplicativo Bandplay, site Band.com.br e canal Esporte na Band, no YouTube.

Band na Copa das Nações Africanas

A emissora estreou na cobertura do torneio em 2022, quando adquiriu os direitos de forma discreta e alcançou média de 4 pontos de audiência na Grande São Paulo. A decisão entre Senegal e Egito teve pico de oito pontos — audiência que a colocou à frente de Record e SBT à época, atrás apenas da Globo no mesmo horário.

Em 2024, o campeonato teve média de 3 pontos. Já as decisões atingiram picos de 5 pontos, ainda considerado expressivo para o apelo do torneio no país.

Torneio no Marrocos

Organizada pela Confederação Africana de Futebol (CAF), a 35ª edição da Copa das Nações Africanas ocorrerá no Marrocos pela segunda vez na história. A primeira, em 1988, foi realizada como habitualmente é, ou seja, com disputas entre junho e julho.

Com a expansão da Copa do Mundo da Fifa para 32 clubes, marcada para o meio de 2026, esta edição do torneio ocorrerá excepcionalmente no período entre Natal e Ano Novo. Trata-se de um formato inédito em sua história, aliás.

O título será disputado por 24 seleções entre nove estádios distribuídos em seis cidades marroquinas: Rabat, Casablanca, Fez, Marrakesh, Agadir e Tânger. A seleção anfitriã, quarta colocada na Copa do Mundo de 2022, é considerada uma das favoritas ao título, ao lado de potências tradicionais como Egito, Senegal e Nigéria.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final junto aos quatro melhores terceiros lugares. Já a final está marcada para o Estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat, no dia 18 de janeiro de 2026.