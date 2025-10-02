CBF divulga áudio do VAR em pênalti polêmico para o Inter contra o Corinthians - (crédito: Jogada10)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã desta quinta-feira (2) o áudio da comunicação entre árbitro e assistente de vídeo no pênalti que foi determinante para o empate do Internacional em 1 a 1 com o Corinthians, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão, tomada nos acréscimos da partida em Porto Alegre, provocou forte contestação dos paulistas.

A polêmica jogada ocorreu aos 50 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Cacá puxou a camisa de Bruno Henrique dentro da área.

“Tem puxão que estica a camisa e impacta na ação do jogador de vermelho. O jogador tenta a bola (…) Eu vou chamar para revisar. Rodrigo, sugiro revisão para possível penal. O jogador é puxado pela camisa pelas costas, causando impacto”, disse Gilberto.

Contudo, inicialmente, Rodrigo não concorda com o colega do VAR. “É muito claro que não foi falta”, disse. Porém, após rever diferentes ângulos no monitor, Rodrigo muda de opinião e assinala o pênalti. Na cobrança, Carbonero converteu e deixou tudo igual.

Dorival pediu ‘prisão’ dos árbitros

Revoltado, o técnico Dorival Júnior foi expulso por ofensas à equipe de arbitragem. Na súmula, inclusive, Rodrigo de Lima relatou que o treinador disse que os árbitros “deveriam sair presos” do estádio. O documento, aliás, também cita o diretor de futebol Fabinho Soldado, que invadiu o gramado acompanhado de outra pessoa, e chamou o juiz de “safado”.

Com o resultado, o Corinthians chega ao terceiro jogo sem vencer e ocupa a 13ª colocação, com 30 pontos. O Internacional, que não vence há quatro rodadas, está em 15º, com 29. No sábado, o Timão recebe o Mirassol, às 21h, na Neo Química Arena. No mesmo dia, às 18h30, o Colorado encara o Botafogo, no Beira-Rio.

