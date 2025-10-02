Presidente do Santos mostra otimismo com renovação de Neymar

Em meio a luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Santos ainda precisa discutir o futuro de Neymar. Afinal, o craque tem contrato até o fim do ano, mas as conversas pela renovação estão travadas. Dessa forma, o presidente Marcelo Teixeira evitou estipular um prazo para renovar o vínculo, mas mostrou otimismo, já que o desejo pela renovação é mútuo.

“É cedo nós falarmos sobre prognóstico de renovação para mais seis meses. Isso se resolve rápido porque nós temos uma boa relação com estafe e porque ele quer ficar. O mercado reage naturalmente, mas acima de tudo ele tem a vontade de permanecer no Santos. Nós também queremos que ele permaneça”, disse em entrevista à “GE TV”.

Neymar sofreu uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita e está em recuperação, ainda sem prazo para retornar. Assim, foi o terceiro problema físico do craque desde o retorno ao Santos, no final de janeiro. Ao todo, o meia-atacante soma 21 partidas pelo Alvinegro Praiano, com seis gols e três assistências.

Sem Neymar, o Santos empatou com o Grêmio por 1 a 1, nesta quarta-feira (1), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, segue ameaçado pela zona de rebaixamento, em 16º lugar com 28 pontos. O Peixe volta a campo no próximo domingo (5), às 20h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão, pela 27ª rodada.

