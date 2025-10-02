InícioEsportes
Esportes

Veja categorias de preços e pacotes para jantar de até R$ 5 mil com mãe de Lamine Yamal

Sheila Ebana, mãe de Lamine Yamal, divulga evento de natal nas redes sociais

Sheila Ebana, mãe de Lamine Yamal, divulga evento de natal nas redes sociais - (crédito: Jogada10)
Sheila Ebana, mãe de Lamine Yamal, divulga evento de natal nas redes sociais - (crédito: Jogada10)

A mãe do atacante Lamine Yamal, Sheila Ebana, será anfitriã de um jantar exclusivo no Nobu Hotel London Portman Square, em Londres, no dia 07 de novembro. Anunciado como a “Festa de Natal dos Fãs de Futebol”, o evento oferece três categorias de ingresso e acesso limitado a 400 pessoas. O encontro não inclui a presença do camisa 10, que estará em compromisso com o Barcelona na data.

A entrada padrão, com valor de 150 euros (cerca de R$ 940), inclui coquetel de boas-vindas e cardápio com três pratos. Já o intermediário concede o direito de open bar de champanhe e lugares privilegiados no salão por 400 euros (R$ 2.500). Por fim, o VIP custa 800 euros (aproximadamente R$ 5 mil) e oferece mesa preferencial, bar liberado até o fim da noite e a chance de tirar foto com a anfitriã.

Restrito a maiores de 18 anos, o evento terá início às 19h (horário local) com um coquetel de recepção, seguido pelo jantar às 19h30. A programação inclui ainda música ao vivo e apresentações de DJ até as 23h — horário previsto para o encerramento.

Divulgação e expectativa

A iniciativa tem como mote principal a figura de Sheila Ebana, promovida pelo marketing como a “mãe do melhor jogador do mundo”. De acordo com a divulgação, os ingressos antecipados “seguem à venda e estão quase esgotados”.

Segundo a organização, o evento está preparado para receber amantes do futebol, ex-jogadores e profissionais da mídia esportiva. Vale frisar que, apesar do vínculo à imagem de Lamine, o jantar não contará com a presença do astro. Isso porque o camisa 10 estará com a delegação catalã para o duelo contra o Celta de Vigo na mesma semana.

Mãe de Lamine Yamal

Sheila Ebana tem se tornado figura conhecida nos bastidores do futebol internacional, principalmente por acompanhar o filho em premiações e eventos. Ela esteve com o camisa 10 na cerimônia da Bola de Ouro mais recentemente, por exemplo, e até viralizou pela insatisfação com o resultado.

Ainda que a busca esteja alta, segundo consta na divulgação, os altos valores e o apelo à imagem familiar tem gerado controvérsias quanto ao evento nas redes sociais.

 

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 02/10/2025 10:32
    x