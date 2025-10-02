Veja categorias de preços e pacotes para jantar de até R$ 5 mil com mãe de Lamine Yamal

A mãe do atacante Lamine Yamal, Sheila Ebana, será anfitriã de um jantar exclusivo no Nobu Hotel London Portman Square, em Londres, no dia 07 de novembro. Anunciado como a “Festa de Natal dos Fãs de Futebol”, o evento oferece três categorias de ingresso e acesso limitado a 400 pessoas. O encontro não inclui a presença do camisa 10, que estará em compromisso com o Barcelona na data.

A entrada padrão, com valor de 150 euros (cerca de R$ 940), inclui coquetel de boas-vindas e cardápio com três pratos. Já o intermediário concede o direito de open bar de champanhe e lugares privilegiados no salão por 400 euros (R$ 2.500). Por fim, o VIP custa 800 euros (aproximadamente R$ 5 mil) e oferece mesa preferencial, bar liberado até o fim da noite e a chance de tirar foto com a anfitriã.

Restrito a maiores de 18 anos, o evento terá início às 19h (horário local) com um coquetel de recepção, seguido pelo jantar às 19h30. A programação inclui ainda música ao vivo e apresentações de DJ até as 23h — horário previsto para o encerramento.

Divulgação e expectativa

A iniciativa tem como mote principal a figura de Sheila Ebana, promovida pelo marketing como a “mãe do melhor jogador do mundo”. De acordo com a divulgação, os ingressos antecipados “seguem à venda e estão quase esgotados”.

Segundo a organização, o evento está preparado para receber amantes do futebol, ex-jogadores e profissionais da mídia esportiva. Vale frisar que, apesar do vínculo à imagem de Lamine, o jantar não contará com a presença do astro. Isso porque o camisa 10 estará com a delegação catalã para o duelo contra o Celta de Vigo na mesma semana.

Mãe de Lamine Yamal

Sheila Ebana tem se tornado figura conhecida nos bastidores do futebol internacional, principalmente por acompanhar o filho em premiações e eventos. Ela esteve com o camisa 10 na cerimônia da Bola de Ouro mais recentemente, por exemplo, e até viralizou pela insatisfação com o resultado.

Ainda que a busca esteja alta, segundo consta na divulgação, os altos valores e o apelo à imagem familiar tem gerado controvérsias quanto ao evento nas redes sociais.