Thomas Müller alcança recorde histórico com título no Canadá; entenda

Thomas Müller, ex-Bayern, tem 35 títulos na carreira

Thomas Müller, ex-Bayern, tem 35 títulos na carreira - (crédito: - Elizabeth Ruiz Ruiz/Getty Images)
Thomas Müller, ex-Bayern, tem 35 títulos na carreira - (crédito: - Elizabeth Ruiz Ruiz/Getty Images)

O Vancouver Whitecaps levantou a taça do Campeonato Canadense na madrugada desta quinta-feira (2), ao derrotar o Vancouver FC por 4 a 2. Thomas Müller, recém-chegado ao clube, deixou sua marca de pênalti e alcançou um feito expressivo na carreira: 300 gols como profissional.

O atacante de 35 anos, ídolo do Bayern de Munique, também aumentou a coleção de títulos. Agora são 35 conquistas oficiais, número que o coloca à frente de Toni Kroos como o jogador alemão mais vitorioso da história — o ex-meia encerrou a carreira com 34 troféus.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Thomas Mu?ller (@esmuellert)

Essa foi a primeira taça de Müller em solo canadense. Em cinco partidas com a camisa do Whitecaps, ele já soma cinco gols e três assistências, reforçando o impacto imediato no time.

Com a vitória, o clube de Vancouver assegurou presença na próxima edição da Liga dos Campeões da Concacaf, em 2026.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 02/10/2025 10:42
