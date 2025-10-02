Santi Rodríguez celebra evolução com a camisa do Botafogo: “Muito mais confiança”

O Botafogo voltou a reencontrar o caminho das vitórias ao bater o Bahia por 2 a 1, no Nilton Santos, e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, empatado com o Mirassol. Autor do primeiro gol do triunfo, Santiago Rodríguez novamente se destacou com a camisa alvinegra e está ambientado ao clube carioca sob o comando de Davide Ancelotti.

“No começo do ano tive algumas dificuldades com o nível, principalmente físico. Além disso, tem a sequência de partidas, aqui se joga muito e eu não estava acostumado com isso. Mas agora estou mais adaptado e tenho muito mais confiança. Nos treinos, tentei melhorar. Hoje não sei se estou num bom nível, mas tenho que continuar trabalhando e melhorando, porque ainda faltam vários jogos e partidas. Temos que terminar da melhor forma possível, com o Botafogo mais alto possível”, afirmou, à “Botafogo TV”.

Além disso, o uruguaio ressaltou o entrosamento com o lateral-direito Vitinho dentro das quatro linhas. Afinal, foi dos pés do jogador que saiu a assistência para o meio-campista abrir o placar.

“Tanto para o Jefinho na esquerda como para mim na direita é muito importante que os laterais subam, criem as situações de dois contra um, criando perigo no ataque. Vitinho e eu temos trabalhado muito bem. Conversamos muito sobre quando sair para pressionar, quando abrir espaço com a bola ou quando chegar perto e jogar. Isso é muito importante para a confiança de nós dois. Temos que continuar assim, fazendo o melhor pelo Botafogo”, completou.

Olho na agenda

O Alvinegro, que tem um jogo a mais que o Mirassol, volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão.

